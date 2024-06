Iv: Renzi, ‘ora un ‘terzo polo’ con un terzo nome alla guida’**

MeteoWeb

Roma, 11 giu. (Adnkronos) – “Noi siamo per costruire in modo democratico, dal basso, una casa comune per tutti i riformisti, libdem e popolari. E pensiamo che il primo gesto per dare una mano alla costruzione di questo processo debba arrivare da chi ha avuto responsabilità in passato: non può essere nessuno di noi a gestire questo passaggio. Con uno slogan: terzo polo con un terzo nome alla guida”. Lo scrive Matteo Renzi su Twitter confermando il congresso di Italia Viva in autunno.

“Quest?area politica rappresenta il 10% dell?elettorato. È decisiva per le future elezioni. Non dare rappresentanza a questi cittadini è una follia”.

