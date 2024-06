Iv: Renzi, ‘Terzo Polo con Terzo nome’

MeteoWeb

Roma, 13 giu. (Adnkronos) – “Per me il fatto che oltre un milione di voti riformisti siano senza rappresentanza è folle. E dunque senza riaprire la discussione sul passato (su cui, come è noto, ho le idee molto chiare) io dico: Terzo Polo con Terzo Nome. O una roba simile. Ma non si può ripartire dalle stesse persone. E per questo ho già detto che noi da lunedì apriamo il tesseramento e che alla chiusura del tesseramento facciamo in autunno un congresso libero, aperto, contendibile, dal basso. Più chiaro di così non penso di poter essere”. Così Matteo Renzi nella enews.

