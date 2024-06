Iv: Renzi, ‘triplicati gli amministratori comunali’

MeteoWeb

Roma, 11 giu (Adnkronos) – “In queste ore Italia Viva ha eletto centinaia di consiglieri comunali e diversi sindaci. Abbiamo triplicato gli amministratori comunali, bene così. Ma c?è un?elezione che mi colpisce in particolare, quella di Vittoria Nallo come consigliera regionale in Piemonte. Perché Vittoria è una delle prime allieve della scuola di formazione che facciamo ormai da cinque anni. Ed è un simbolo della forza della nostra comunità”. Lo scrive Matteo Renzi sui social.

“Le elezioni possono andare bene o male, puoi prendere centinaia di migliaia di preferenze o cinquanta voti, puoi esultare o soffrire per un pugno di voti. Ma in ogni caso rimane la cosa più bella: la grandezza dei rapporti umani”, scrive tra le altre cose il leader di Iv.

“Si può votare i Vannacci di turno, gli influencer, i populisti. Oppure si può costruire classe dirigente dal basso, studiando, dialogando, imparando. Noi siamo felici di aver scelto la strada più in salita. Ma per noi quella è la strada più bella”, conclude Renzi.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.