Lecce: Gasparri, ‘Emiliano calpesta ogni regola di buona condotta’

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – “Chi è Emiliano il presidente della Regione Puglia? Un prepotente che un giorno va a trovare a casa la sorella del boss ed un altro fa un’altra cosa. Ad esempio ora, mentre non si può più svolgere la campagna elettorale, incontra a Lecce i capi della sanità salentina che dipendono da lui. Una chiara interferenza elettorale che dimostra, ancora una volta di più, l’arroganza di questo personaggio che calpesta ogni regola di buona condotta”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Senato, Maurizio Gasparri.

“Un prepotente. Un cattivo esempio. Uno -ricorda l’esponente azzurro- che si presenta sui palchi con accanto un prete, che ha definito qualche giorno fa un criminale il ministro dell’Interno. E non fa una pubblica dichiarazione di presa di distanza. Questa sortita oggi nel leccese è l’ennesima prova di quale sia il senso della legalità di Emiliano. In chiara violazione delle regole elettorali e con chiari scopi di acquisizione di consenso. Emiliano è peggio perfino di Decaro?.

