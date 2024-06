Lecce: Zullo (Fdi), ‘Istituzioni non sono proprietà privata’

MeteoWeb

Roma, 22 giu. (Adnkronos) – ?Quanto accaduto a Lecce, dove il presidente della Regione Puglia Emiliano è stato visto in prima persona ad un incontro in pieno silenzio elettorale con dirigenti Asl che, come si sa, dipendono direttamente dalle scelte della Giunta regionale, rappresenta un vero e proprio abuso di potere. Non oso immaginare se, a parti inverse, fosse stato un presidente di Regione di centrodestra a rendersi protagonista di un simile episodio cosa sarebbe potuto accadere. Le istituzioni non sono una proprietà privata e quanto è successo mi auguro non passi in sordina?. Lo afferma il senatore di Fratelli d?Italia Ignazio Zullo.

