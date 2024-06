MeteoWeb

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Sono sconvolgenti le frasi di Carmine Alfano, primario a Salerno e candidato sindaco per la destra a Torre Annunziata, che inneggia ai forni crematori per gli omosessuali. FdI, Forza Italia e Italia Viva prendano le distanze: queste non sono opinioni, sono crimini d?odio. Basta?. Così sui social il deputato democratico, Alessandro Zan, responsabile Diritti del Pd.

