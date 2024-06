M5S: Grillo torna in campo, ‘riprenderò incontri come con Casaleggio’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. (Adnkronos) – “Mi piacerebbe riprendere a fare gli stessi incontri che facevamo con Casaleggio. Quindi non solo con Conte, ma anche chi vuole darci una mano a tracciare la rotta dei prossimi anni. Sono proprio questi incontri che ci hanno portato a diventare la prima forza politica del paese”. Così Beppe Grillo in una autointervista sul suo blog.

Quali sono i temi di cui vorresti parlare in questi incontri? “Mi pare che i temi fondativi del movimento siano ancora validi. Alcuni, come la transizione ecologica e digitale, sono diventati i temi principali dell?agenda politica europea e italiana. Dunque non si può dire che non ci avessimo azzeccato. Altri, come la democrazia diretta e la politica come servizio e non professione ? come peraltro è in Svizzera, e non solo ? restano da realizzare. Altri ancora sono emersi negli ultimi tempi: da un maggior controllo dei cittadini sui dati che li riguardano, a riforme istituzionali che garantiscano stabilità e al tempo stesso autonomia dei territori”.

