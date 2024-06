Made in Italy: Barelli, ‘Forza Italia impegnata per rafforzamento’

MeteoWeb

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – “Siamo contenti di essere oggi partner di questa bellissima iniziativa della Fondazione enoteca italiana Siena, un?attività significativa nell?ambito del sostegno del nostro Made in Italy?. Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, intervenendo al Convegno ?Tra i filari della storia del vino-Passato e futuro?, in corso alla Sala del Cenacolo alla Camera dei deputati, organizzato dalla Fondazione Enoteca italiana Siena, presieduta da Elena D?Aquanno.

?Come è noto -ha aggiunto l’esponente azzurro- c’è un fortissimo interesse da parte del ministero degli Affari esteri, guidato da Antonio Tajani, al sostegno e alla internazionalizzazione del nostro Made in Italy, inteso a 360 gradi, relativa alla parte alimentare e alla vocazione di avere prodotti clou nella nostra filiera sul mercato internazionale ed il settore vitivinicolo ne è parte fondamentale. Ci saranno presto iniziative importanti anche negli Stati Uniti da qui a breve che noi abbiamo sostenuto e favorito?.

?La presenza qui oggi alla Camera della Fondazione enoteca italiana Siena è il primo passo verso successi ancora più importanti, in un settore che rappresenta un valore incommensurabile per il nostro Made in Italy, che dà ricchezza all’Italia, al nostro prodotto, alla nostra immagine e alla nostra economia?.

