Mattarella: ‘volontariato irrinunciabile e orgoglio Italia, non è supplenza Istituzioni’

Solferino (Mn), 22 giu. (Adnkronos) – “Quando si pensa alle tante energie preziose, e ai tanti progetti, che il mondo del volontariato, nella libertà dei diversi soggetti, riesce a mettere in campo, qualcuno obietta che si tratta di supplenza rispetto ad attività che dovrebbero competere alle pubbliche istituzioni, ai vari livelli. Come se associazioni, movimenti, comunità, enti del terzo settore si occupassero di compiti che non spetterebbero loro ma soltanto per tamponare lacune di servizi pubblici”. Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Solferino alle celebrazioni per i 160 anni della Croce rossa italiana.

“Può accadere -ha aggiunto il Capo dello Stato- perché vi è una responsabilità delle Istituzioni di assicurare i servizi e di garantire i diritti sanciti dalla Costituzione e dalle leggi. Una responsabilità che è costante nel tempo e che comprende il compito di rimuovere gli ostacoli che si frappongono a una parità effettiva tra le persone e che non sempre si realizza”.

“Tuttavia, i valori che provengono dall?organizzarsi della società, espressi dal carattere gratuito del volontariato, i valori di solidarietà che soltanto autentiche relazioni umane possono assicurare, sono assolutamente irrinunciabili. Anche in un sistema di welfare opportunamente rinnovato, anche in un Stato talmente ben organizzato e giusto, in grado di assicurare pienezza di diritti a tutti i suoi cittadini, la ricchezza del volontariato avrebbe un ruolo indispensabile, sarebbe preziosa e farebbe la differenza per la qualità della vita. Il principio di sussidiarietà -ha ricordato ancora Mattarella- fa parte della Costituzione: ne è un compimento. È collegato al pluralismo, alla libertà, e -insieme- a quel senso di umanità, di amicizia sociale, che costituisce l?essenza della vita di una comunità. Il volontariato, nelle sue diverse forme, è un orgoglio del nostro Paese”.

