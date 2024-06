Maturità: Valditara, ‘non è difficile, tracce tema interessanti, affrontarla con serenità’

MeteoWeb

Roma, 19 giu. – (Adnkronos) – “I ragazzi devono affrontare questa maturità con serenità. Lo stress è il nemico peggiore per una buona riuscita dell?esame. Devono dimostrare di aver compreso il senso di quello che hanno studiato in questi anni. Per quanto riguarda l?orale, sarà un colloquio in cui non ci sarà un?interrogazione di tipo nozionistico. Certo, i docenti faranno delle domande, ma quello che è importante è che i ragazzi sappiano fare dei collegamenti e, soprattutto, dimostrare di aver appreso il senso degli studi fatti, ciò che la scuola e il percorso scolastico hanno dato loro nelle varie discipline”. Così il ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara a Rtl 102.5.

“Penso poi che debbano anche scoprire con entusiasmo i talenti e la bellezza che hanno dentro di sé, perché ogni giovane ha una ricchezza. Devono convincersi che ogni giovane ha delle straordinarie potenzialità. Che le esprimano, le tirino fuori, – aggiunge Valditara – con la convinzione che ce la possono fare perché a ognuno di loro è offerta la possibilità, anche dai commissari, di dimostrare il proprio valore. Questo è un momento di passaggio dall?adolescenza, da una vita spensierata, a costruirsi il proprio futuro. L?università e il lavoro sono scelte importanti che vanno fatte con grande consapevolezza”.

“Le tracce saranno interessanti e abbordabili. Credo che non ci saranno traumi o particolari preoccupazioni al termine di questi elaborati. I ragazzi devono, prima di scrivere, riflettere, usare la brutta copia per impostare il ragionamento e poi esprimere i propri sentimenti, cercando soprattutto di cogliere il significato profondo delle tracce”, conclude Valditara.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.