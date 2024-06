Meteo Acireale, le previsioni per domani giovedì 20 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Giovedì 20 Giugno ad Acireale mostrano condizioni stabili e soleggiate per l’intera giornata. La mattina sarà caratterizzata da un cielo sereno con una leggera brezza proveniente dall’Est – Sud Est. Le temperature si manterranno intorno ai 30°C, con un’umidità intorno al 40% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo resterà sereno e la brezza leggera proveniente dal Sud Est favorirà un ulteriore aumento delle temperature, che potrebbero raggiungere i 31°C. L’umidità si manterrà intorno al 40%, mentre la pressione atmosferica rimarrà stabile a 1016hPa.

Anche in serata le condizioni meteo saranno favorevoli, con un cielo sereno e temperature intorno ai 27°C. La brezza leggera proveniente dall’Ovest – Nord Ovest contribuirà a mantenere un clima piacevole e asciutto, con un’umidità attorno al 40% e una pressione atmosferica di 1016hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Acireale indicano una giornata estiva con cielo sereno e temperature gradevoli. Le condizioni meteo si manterranno stabili anche nei prossimi giorni, con temperature che potrebbero aumentare leggermente verso il fine settimana. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sul meteo locale.

Tutti i dati meteo di Giovedì 20 Giugno a Acireale

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 6.4 NO max 6.4 Maestrale 40 % 1017 hPa 3 nubi sparse +25.7° perc. +25.4° Assenti 4.7 NO max 5.6 Maestrale 41 % 1016 hPa 6 poche nuvole +27.8° perc. +27.7° Assenti 2 NE max 4.3 Grecale 43 % 1016 hPa 9 cielo sereno +30.3° perc. +30° Assenti 6.1 ESE max 9.1 Scirocco 40 % 1016 hPa 12 cielo sereno +30.6° perc. +30° Assenti 7.6 SE max 10.5 Scirocco 37 % 1016 hPa 15 cielo sereno +29.8° perc. +29.6° Assenti 5.7 SE max 10.3 Scirocco 41 % 1015 hPa 18 cielo sereno +27.4° perc. +27.7° Assenti 2.7 OSO max 6.6 Libeccio 48 % 1016 hPa 21 cielo sereno +27.1° perc. +27.1° Assenti 5.2 ONO max 6 Maestrale 43 % 1017 hPa Il sole sorge alle ore 05:38 e tramonta alle ore 20:24

