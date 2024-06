Meteo Aosta, le previsioni per domani mercoledì 19 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Mercoledì 19 Giugno ad Aosta mostrano un’alternanza di condizioni atmosferiche nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che varia tra il 96% e il 98%. Le temperature si manterranno intorno ai +19°C, con una leggera brezza proveniente dall’Est – Nord Est e una velocità del vento che si aggira intorno ai 5-6 km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica cambierà con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni aumenterà fino al 63%, con una temperatura che scenderà fino ai +23,8°C. Il vento soffierà dall’Est – Sud Est con raffiche che potranno raggiungere i 14,9 km/h. Le piogge leggere continueranno anche in serata, con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 69%.

Durante la sera, la pioggia leggera persiste con una probabilità del 100%, e le temperature si attesteranno intorno ai +21°C. Il vento proveniente dall’Est – Nord Est sarà più debole, con una velocità intorno ai 2-3 km/h.

In base alla situazione attesa per i prossimi giorni ad Aosta, si consiglia di prestare attenzione alle previsioni del tempo e di essere preparati a condizioni meteorologiche variabili. È consigliabile tenere d’occhio gli aggiornamenti meteo per adattare al meglio le proprie attività in base alle condizioni atmosferiche previste.

Tutti i dati meteo di Mercoledì 19 Giugno a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +18.9° perc. +19.4° prob. 12 % 6.5 ENE max 11.1 Grecale 97 % 1020 hPa 3 cielo coperto +18.6° perc. +19° prob. 8 % 5 ENE max 7.8 Grecale 98 % 1019 hPa 6 cielo coperto +19.8° perc. +20.2° prob. 8 % 4.9 ENE max 7.4 Grecale 90 % 1019 hPa 9 nubi sparse +23.6° perc. +23.9° Assenti 4.3 E max 6.2 Levante 70 % 1018 hPa 12 pioggia leggera +28.8° perc. +29.2° 0.11 mm 9.9 E max 8.8 Levante 49 % 1016 hPa 15 pioggia leggera +27.3° perc. +28.6° 0.58 mm 13.7 ESE max 14.8 Scirocco 62 % 1017 hPa 18 pioggia leggera +22.2° perc. +22.8° 0.6 mm 8.3 E max 13.4 Levante 91 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.3° perc. +19.7° prob. 40 % 2.3 ESE max 2.6 Scirocco 93 % 1022 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 21:24

