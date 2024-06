Meteo: in Lombardia sole fino a domani pomeriggio, poi torna la pioggia

MeteoWeb

Milano, 28 giu. (Adnkronos) – – Un promontorio anticiclonico, in espansione sul Mediterraneo Occidentale, favorisce sulla Lombardia condizioni di tempo stabile e temperature in aumento sino sabato pomeriggio.

Il bollettino meteo di Arpa regionale indica, dal pomeriggio di domani, un cedimento del promontorio, per il transito di una perturbazione dalla Francia, con possibilità di precipitazioni intense in serata.

Da domenica condizioni spiccatamente variabili almeno sino a metà settimana, con ripetuti eventi precipitativi, a tratti intensi specie sui rilievi e temperature in calo sotto le medie del periodo.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.