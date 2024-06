Meteo Perugia, le previsioni per domani giovedì 6 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Giovedì 6 Giugno mostrano condizioni generalmente stabili e soleggiate per gran parte della giornata. La mattina si prevede un cielo sereno con una leggera copertura nuvolosa, mentre nel pomeriggio le nubi saranno più presenti, ma senza rischio di precipitazioni.

Durante la mattina, a partire dalle 06:00, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 4%. Le temperature si attesteranno intorno ai +16°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 3km/h. L’umidità sarà del 79% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

Nel pomeriggio, a partire dalle 13:00, è prevista una copertura nuvolosa del 63% con temperature che raggiungeranno i +24,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 7,9km/h, con un’umidità del 47% e una pressione atmosferica di 1018hPa.

Nella sera, il cielo si presenterà sereno con una copertura nuvolosa del 6%. Le temperature si abbasseranno fino a +15,4°C, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Nord Ovest a 3,6km/h. L’umidità sarà del 81% e la pressione atmosferica di 1019hPa.

In conclusione, le previsioni meteo per Perugia per Giovedì 6 Giugno indicano una giornata con cielo variabilmente nuvoloso, temperature gradevoli e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni delle condizioni atmosferiche durante la giornata e rimanere aggiornati sulle previsioni del tempo per i prossimi giorni a Perugia.

Tutti i dati meteo di Giovedì 6 Giugno a Perugia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo sereno +13.1° perc. +12.8° Assenti 1.8 SO max 3 Libeccio 91 % 1019 hPa 3 cielo sereno +12° perc. +11.7° Assenti 0.1 SSO max 1.8 Libeccio 91 % 1018 hPa 6 cielo sereno +16° perc. +15.8° Assenti 1.6 ONO max 3 Maestrale 79 % 1019 hPa 9 cielo sereno +21.5° perc. +21.3° Assenti 5.4 O max 9.1 Ponente 59 % 1019 hPa 12 nubi sparse +24.5° perc. +24.3° Assenti 6.9 O max 12.3 Ponente 49 % 1018 hPa 15 nubi sparse +25° perc. +24.8° Assenti 7.2 O max 13.6 Ponente 48 % 1017 hPa 18 poche nuvole +20.6° perc. +20.5° Assenti 7.3 ONO max 10.5 Maestrale 69 % 1017 hPa 21 cielo sereno +15.4° perc. +15.1° Assenti 3.6 ONO max 4 Maestrale 81 % 1019 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:48

