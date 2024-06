Meteo Perugia, le previsioni per domani lunedì 3 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Perugia per Lunedì 3 Giugno prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si registreranno piogge leggere con una copertura nuvolosa che andrà via via diminuendo nel corso della giornata, lasciando spazio a nubi sparse nel pomeriggio e nella sera.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, è attesa pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 39%. Le temperature si aggireranno intorno ai +11,2°C, con una percezione di freddo leggermente inferiore. Il vento soffierà a 1,3km/h provenendo da Ovest.

Nel corso della mattina, le precipitazioni continueranno con piogge leggere e una copertura nuvolosa che raggiungerà il 100% alle 07:00. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori intorno ai +14,5°C. Il vento sarà moderato, con raffiche fino a 7,6km/h.

Nel pomeriggio, la situazione migliorerà leggermente con nubi sparse e una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 64%. Le temperature massime saranno di circa +21,8°C, con venti che potranno raggiungere i 18km/h provenendo da Ovest.

In serata, le nubi sparse rimarranno predominanti con una copertura nuvolosa che si manterrà intorno al 73%. Le temperature caleranno leggermente, attestandosi sui +13°C, mentre il vento sarà più lieve, con velocità intorno ai 5,4km/h provenienti da Sud Ovest.

In conclusione, Lunedì 3 Giugno a Perugia vedrà un inizio di giornata con piogge leggere, seguite da un miglioramento delle condizioni atmosferiche nel corso della giornata con la comparsa di nubi sparse. Le temperature si manterranno nella media stagionale, con venti di intensità variabile. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle previsioni del tempo per eventuali aggiornamenti sulle condizioni meteo a Perugia nei prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +11.2° perc. +10.8° 0.14 mm 1.3 O max 2.1 Ponente 92 % 1015 hPa 3 pioggia leggera +9.9° perc. +9.9° 0.13 mm 2.2 NO max 2.2 Maestrale 95 % 1014 hPa 6 pioggia leggera +13.1° perc. +12.9° 0.6 mm 5.7 SSO max 6 Libeccio 91 % 1014 hPa 9 pioggia leggera +17.2° perc. +16.8° 0.11 mm 6.5 SO max 10.2 Libeccio 72 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +20.9° perc. +20.4° 0.18 mm 7.7 OSO max 14.6 Libeccio 53 % 1013 hPa 15 nubi sparse +21.6° perc. +21.2° prob. 41 % 10.3 O max 16.5 Ponente 49 % 1013 hPa 18 nubi sparse +17.2° perc. +16.8° prob. 37 % 4 SO max 8 Libeccio 72 % 1014 hPa 21 nubi sparse +13° perc. +12.6° Assenti 4.5 SO max 5.4 Libeccio 85 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:39 e tramonta alle ore 03:39

