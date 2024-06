Meteo Rovigo, le previsioni per domani martedì 4 giugno

MeteoWeb

Martedì 4 Giugno a Rovigo si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da nubi sparse con una copertura nuvolosa che varierà tra il 20% e il 39%. Le temperature si manterranno intorno ai +14°C fino alle prime ore del mattino, per poi salire gradualmente fino a raggiungere i +24°C nel primo pomeriggio. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, senza sensazioni termiche particolarmente elevate.

Durante la mattina, il cielo si presenterà sereno, con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 4-10%. Le temperature aumenteranno gradualmente, con valori che si aggireranno tra i +17°C e i +21°C. Il vento soffierà a velocità moderata, con intensità che varierà tra i 3,4km/h e i 5,5km/h provenendo prevalentemente da ovest.

Nel primo pomeriggio, è prevista la comparsa di nubi sparse con una copertura nuvolosa che raggiungerà il 41%. Le temperature massime si attesteranno intorno ai +24°C, con una percezione termica invariata rispetto ai valori reali. È prevista una probabilità del 35% di precipitazioni leggere, con una intensità di 0.27mm.

Nel corso del pomeriggio, le precipitazioni tenderanno ad intensificarsi, con piogge leggere che caratterizzeranno il clima fino alla serata. La copertura nuvolosa aumenterà fino al 65%, con temperature che si manterranno intorno ai +16-17°C. Le precipitazioni potrebbero essere più consistenti nel tardo pomeriggio e in serata, con intensità che potrebbe raggiungere 1.69mm.

In conclusione, le previsioni meteo per Martedì 4 Giugno a Rovigo indicano una giornata con un’alternanza di nubi sparse, piogge leggere e precipitazioni moderate. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni del traffico e di munirsi di un ombrello per affrontare eventuali piogge nel corso della giornata. Restate aggiornati per ulteriori informazioni sulle previsioni del tempo a Rovigo per i prossimi giorni.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +14.8° perc. +14.7° Assenti 6.4 O max 6.6 Ponente 91 % 1014 hPa 3 nubi sparse +14° perc. +13.9° Assenti 8 O max 9.1 Ponente 93 % 1014 hPa 6 poche nuvole +17.1° perc. +17.1° Assenti 4.7 ONO max 6.6 Maestrale 85 % 1015 hPa 9 cielo sereno +21.3° perc. +21.3° Assenti 3.4 O max 4.3 Ponente 71 % 1015 hPa 12 pioggia leggera +23.7° perc. +23.7° 0.13 mm 6.7 SO max 8 Libeccio 61 % 1014 hPa 15 pioggia leggera +24.5° perc. +24.5° 0.3 mm 4.1 S max 7.7 Ostro 57 % 1013 hPa 18 pioggia leggera +20.2° perc. +20.4° 0.18 mm 11.6 SE max 19.4 Scirocco 83 % 1013 hPa 21 pioggia moderata +16.7° perc. +16.8° 1.69 mm 5.2 SE max 5.5 Scirocco 91 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 20:57

