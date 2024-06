Meteo Rovigo, le previsioni per il weekend 21 – 23 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per il fine settimana a Rovigo indicano un’alternanza di condizioni variabili, con possibili precipitazioni. Le temperature saranno in aumento, con venti leggeri che caratterizzeranno le giornate. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni meteorologiche previste.

Venerdì 21 Giugno

Nel corso della notte, si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 75% e temperature intorno ai +22,5°C con una percezione di +23,1°C. Il vento soffierà a 8km/h provenendo da Ovest con raffiche fino a 8,9km/h. L’umidità sarà al 86% e la pressione atmosferica a 1018hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 64%. Le temperature saliranno fino a +26,1°C con una percezione di +26,1°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 2,5km/h, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 75% mentre la pressione atmosferica sarà di 1016hPa.

Nel pomeriggio, il cielo sarà coperto al 100% con temperature che raggiungeranno i +29,2°C e una percezione di +32,5°C. Il vento soffierà da Nord Est a 6,7km/h, con raffiche fino a 7,9km/h. L’umidità sarà al 67% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

In serata, il cielo rimarrà coperto al 100% con temperature intorno ai +23,9°C e una percezione di +24,4°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 6,5km/h, proveniente da Sud – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 35% con un’umidità al 79% e una pressione atmosferica di 1010hPa.

Sabato 22 Giugno

Nella notte tra Venerdì e Sabato, il cielo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 69%. Le temperature si manterranno intorno ai +21,8°C con una percezione di +22,4°C. Il vento soffierà a 14,9km/h provenendo da Ovest con raffiche fino a 33,7km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1010hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno al 0% con temperature che saliranno fino a +22,9°C con una percezione di +23,2°C. Il vento sarà più intenso, attorno ai 17km/h, proveniente sempre da Ovest. L’umidità si attesterà al 76% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, il cielo rimarrà sereno al 0% con temperature che raggiungeranno i +28,9°C e una percezione di +29,6°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 9,7km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità sarà al 50% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

In serata, il cielo si coprirà leggermente con una copertura nuvolosa del 37%. Le temperature si manterranno intorno ai +20,9°C con una percezione di +20,9°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,5km/h, proveniente da Est – Sud Est. La probabilità di pioggia sarà del 38% con un’umidità al 73% e una pressione atmosferica di 1008hPa.

Domenica 23 Giugno

Nel cuore della notte, ci si aspetta pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 33%. Le temperature saranno intorno ai +18,8°C con una percezione di +18,8°C. Il vento soffierà a 2,8km/h provenendo da Sud – Sud Est con raffiche fino a 8,2km/h. L’umidità sarà all’82% e la pressione atmosferica a 1007hPa.

Durante la mattina, il cielo sarà sereno al 4% con temperature che saliranno fino a +22°C con una percezione di +22,3°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 8,6km/h, proveniente da Nord – Nord Est. L’umidità si attesterà al 77% mentre la pressione atmosferica sarà di 1011hPa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 84%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,8°C con una percezione di +23°C. Il vento sarà debole, attorno ai 1,5km/h, proveniente da Est – Nord Est. L’umidità sarà al 74% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

In serata, il cielo sarà coperto al 100% con temperature intorno ai +21°C con una percezione di +21,5°C. Il vento sarà leggero, attorno ai 4,9km/h, proveniente da Nord – Nord Ovest. La probabilità di pioggia sarà del 31% con un’umidità al 87% e una pressione atmosferica di 1011hPa.

In conclusione, il fine settimana a Rovigo si preannuncia variabile con possibili precipitazioni, temperature in aumento e venti leggeri. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni meteorologiche e prepararsi adeguatamente per affrontare le condizioni del tempo.

