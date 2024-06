Meteo Terni, le previsioni per domani domenica 2 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo a Terni per Domenica 2 Giugno prevedono condizioni variabili nel corso della giornata. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa del 100%, temperature intorno ai +20°C e una leggera brezza proveniente da Nord Est. Nel corso della mattinata, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere e moderate, con intensità variabile e temperature in calo fino ai +15°C.

Nel pomeriggio, le precipitazioni continueranno a interessare la zona con piogge leggere e una copertura nuvolosa al 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +16°C con venti leggeri provenienti da diverse direzioni. La situazione potrebbe migliorare leggermente verso sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa e la comparsa di poche nuvole.

In serata, le nuvole si diraderanno e la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 20%, con temperature che si manterranno intorno ai +14°C e venti deboli provenienti da Nord. L’umidità resterà alta, intorno al 93%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1016hPa.

In conclusione, Domenica 2 Giugno a Terni sarà caratterizzata da un inizio di giornata instabile, con piogge leggere e temperature in calo, per poi assistere a un miglioramento delle condizioni nel corso della giornata, con una diminuzione delle precipitazioni e una parziale schiarita verso sera. Resta comunque consigliabile prestare attenzione alle variazioni del meteo e alle eventuali aggiornamenti sulle previsioni del tempo per pianificare al meglio le attività all’aperto.

Tutti i dati meteo di Domenica 2 Giugno a Terni

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +13.2° perc. +12.4° Assenti 5.3 E max 4.9 Levante 72 % 1018 hPa 3 cielo coperto +13.8° perc. +12.9° Assenti 5.4 ENE max 5 Grecale 64 % 1017 hPa 6 cielo coperto +18.4° perc. +17.6° Assenti 3.3 NE max 4.8 Grecale 53 % 1016 hPa 9 pioggia leggera +17.3° perc. +17.1° 0.79 mm 8.4 O max 15.3 Ponente 78 % 1017 hPa 12 pioggia leggera +15.3° perc. +15.4° 0.89 mm 4.6 N max 6.5 Tramontana 95 % 1018 hPa 15 cielo coperto +16.2° perc. +16.3° prob. 72 % 3.3 N max 4.3 Tramontana 90 % 1017 hPa 18 cielo coperto +16.2° perc. +16.2° prob. 65 % 3.2 NNE max 3.7 Grecale 90 % 1015 hPa 21 nubi sparse +13.9° perc. +13.7° prob. 2 % 3.6 NE max 3.5 Grecale 93 % 1016 hPa Il sole sorge alle ore 03:42 e tramonta alle ore 03:42

