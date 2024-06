Meteo Venezia, le previsioni per domani sabato 29 giugno

MeteoWeb

Sabato 29 Giugno a Venezia si prospetta una giornata con condizioni meteo variegate. Le prime ore della giornata saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Durante la mattina, la copertura nuvolosa diminuirà fino a raggiungere il 0% intorno alle 07:00, con temperature che si attesteranno intorno ai +25°C percepiti. Nel corso del pomeriggio, tuttavia, le nubi faranno la loro comparsa, con una copertura che arriverà al 63% intorno alle 14:00, mantenendo le temperature intorno ai +28°C.

Nel dettaglio, la giornata inizierà con una leggera brezza proveniente da Nord – Nord Est, con velocità intorno ai 7km/h. Nel corso della mattinata, la direzione del vento si sposterà verso Nord Est mantenendo una brezza leggera. Nel pomeriggio, la velocità del vento aumenterà leggermente, arrivando a toccare i 8km/h con direzione Est – Sud Est.

Le precipitazioni saranno assenti per gran parte della giornata, ad eccezione delle 23:00, quando è prevista una pioggia leggera con una probabilità del 67% e una quantità di 0.18mm. L’umidità si manterrà costante intorno al 65-70% durante la giornata, mentre la pressione atmosferica sarà stabile intorno ai 1012-1017hPa.

In base alle previsioni meteo attuali, per i prossimi giorni a Venezia si prevedono condizioni variabili con alternanza di cielo sereno e nubi sparse. È consigliabile monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti repentini nelle condizioni atmosferiche.

Tutti i dati meteo di Sabato 29 Giugno a Venezia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +23.3° perc. +23.9° prob. 5 % 5.1 NNO max 5.2 Maestrale 83 % 1017 hPa 3 poche nuvole +22.7° perc. +23.4° Assenti 7.8 N max 8.1 Tramontana 89 % 1017 hPa 6 cielo sereno +24° perc. +24.6° Assenti 7.3 NNE max 7.9 Grecale 83 % 1017 hPa 9 cielo sereno +26.8° perc. +28.8° Assenti 0.9 ENE max 1.8 Grecale 72 % 1017 hPa 12 cielo sereno +28.3° perc. +30.4° Assenti 6.3 SE max 4.3 Scirocco 64 % 1016 hPa 15 nubi sparse +28° perc. +30° Assenti 7.6 SSE max 6.8 Scirocco 64 % 1014 hPa 18 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.3 SE max 8.5 Scirocco 69 % 1013 hPa 21 cielo coperto +25.1° perc. +25.3° Assenti 7 E max 7.2 Levante 64 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:26 e tramonta alle ore 21:02

