Meteo Venezia, le previsioni per domani sabato 8 giugno

Sabato 8 Giugno a Venezia si prevedono condizioni meteo variabili, con cielo coperto durante la notte e nubi sparse nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori che oscilleranno tra i +21,1°C e i +24,8°C. La copertura nuvolosa sarà abbastanza elevata durante la notte, con valori intorno al 100%, mentre durante il giorno si attesterà intorno al 60-70%. La velocità del vento sarà generalmente leggera, con raffiche che non supereranno i 10-12 km/h, provenienti prevalentemente da Est e Sud-Est.

Nella fascia oraria del mattino, a partire dalle prime ore del giorno, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa intorno al 98%. Le temperature si attesteranno intorno ai +21,6°C, con una leggera brezza proveniente da Nord-Est. Man mano che la mattinata avanza, la copertura nuvolosa diminuirà, lasciando spazio a nubi sparse e temperature in aumento fino a +24,8°C.

Nel pomeriggio, il cielo sarà nuovamente coperto, con una copertura nuvolosa intorno al 100%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai +24,6°C, con una leggera brezza proveniente da Sud-Est. Le condizioni rimarranno simili anche durante la sera, con una diminuzione della copertura nuvolosa intorno al 60-70% e temperature che si abbasseranno gradualmente fino a +21,9°C.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 8 Giugno a Venezia indicano condizioni variabili con cielo coperto durante la notte e nubi sparse durante il giorno. Le temperature si manterranno piuttosto stabili, con valori compresi tra i +21,1°C e i +24,8°C. La velocità del vento sarà leggera, con raffiche provenienti da Est e Sud-Est. Per i prossimi giorni, si prevede un miglioramento delle condizioni meteo, con una diminuzione della copertura nuvolosa e un aumento delle temperature.

Tutti i dati meteo di Sabato 8 Giugno a Venezia

Temperature (C°)

Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +21.4° perc. +21.7° prob. 2 % 5.4 NNE max 6.1 Grecale 80 % 1015 hPa 3 cielo coperto +21.1° perc. +21.4° prob. 23 % 6.2 NE max 6.7 Grecale 80 % 1014 hPa 6 cielo coperto +21.6° perc. +22° prob. 23 % 5.3 NE max 5.7 Grecale 81 % 1015 hPa 9 nubi sparse +23.8° perc. +24.2° prob. 29 % 3.8 ESE max 3.6 Scirocco 72 % 1014 hPa 12 nubi sparse +24.8° perc. +25.1° prob. 26 % 10.3 SE max 7.9 Scirocco 69 % 1013 hPa 15 cielo coperto +24.6° perc. +24.9° prob. 26 % 11.3 SE max 10.4 Scirocco 68 % 1012 hPa 18 nubi sparse +23.4° perc. +23.8° prob. 26 % 10.1 ESE max 11.8 Scirocco 76 % 1011 hPa 21 nubi sparse +22.2° perc. +22.6° prob. 12 % 6.6 ESE max 6.8 Scirocco 79 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:22 e tramonta alle ore 20:58

