Meteo Venezia, le previsioni per la prossima settimana 10 – 13 Giugno

Le previsioni meteo per Venezia indicano pioggia moderata durante la notte di Lunedì, con 89% di copertura nuvolosa e temperature intorno ai +20,7°C. Durante il pomeriggio, il cielo si schiarisce con una copertura nuvolosa al 3% e temperature che raggiungono i +26°C. Martedì, si prevede pioggia leggera con copertura nuvolosa variabile. Mercoledì, ci saranno precipitazioni continue con copertura nuvolosa alta. Giovedì, si attende pioggia moderata con cielo nuvoloso. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del meteo per pianificare le attività all’aperto.

Lunedì 10 Giugno

Nella notte a Venezia, pioggia moderata con 89% di copertura nuvolosa. Le temperature si aggirano intorno ai +20,7°C, con una percezione di +21,1°C. Il vento soffia a 11,8km/h da Nord Est, con raffiche fino a 23,9km/h. La probabilità di pioggia è dell’87% con 1.26mm di precipitazioni. L’umidità è al 87% e la pressione atmosferica è di 1003hPa.

Durante la mattina, il cielo presenta nubi sparse con una copertura del 41%. Le temperature salgono a +20,6°C, con una percezione di +20,9°C. Il vento soffia da Nord – Nord Ovest a 17,4km/h, con raffiche fino a 24,7km/h. La probabilità di pioggia è del 71% con assenza di precipitazioni significative. L’umidità si attesta all’83% e la pressione atmosferica a 1004hPa.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarisce presentando cielo sereno con una copertura nuvolosa al 3%. Le temperature raggiungono i +26°C, con una percezione stabile a +26°C. Il vento soffia da Sud Ovest a 17,9km/h, con raffiche fino a 23,1km/h. La probabilità di pioggia è del 46% con assenza di precipitazioni. L’umidità scende al 62% e la pressione atmosferica si mantiene a 1005hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si attestano intorno ai +20,5°C, con una percezione di +21°C. Il vento soffia da Est a 11,5km/h, con raffiche fino a 17,2km/h. La probabilità di pioggia è dell’89% con 0.93mm di precipitazioni. L’umidità rimane alta all’89% e la pressione atmosferica a 1005hPa.

Martedì 11 Giugno

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 66%. Le temperature si aggirano intorno ai +19°C, con una percezione di +19,4°C. Il vento soffia da Nord Est a 9,5km/h, con raffiche fino a 15,2km/h. La probabilità di pioggia è dell’91% con 0.95mm di precipitazioni. L’umidità è al 91% e la pressione atmosferica è di 1007hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenta con nubi sparse e una copertura nuvolosa del 62%. Le temperature salgono a +20,4°C, con una percezione di +20,6°C. Il vento soffia da Nord Est a 10,8km/h, con raffiche fino a 8,1km/h. La probabilità di pioggia è del 40% con assenza di precipitazioni significative. L’umidità si attesta al 78% e la pressione atmosferica a 1009hPa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 49%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai +21°C, con una percezione costante di +21,1°C. Il vento soffia da Nord Est a 12,7km/h, con raffiche fino a 9,1km/h. La probabilità di pioggia è del 74% con 0.26mm di precipitazioni. L’umidità aumenta al 74% e la pressione atmosferica si mantiene a 1010hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbassano a +18°C, con una percezione di +18°C. Il vento soffia da Nord Est a 11,8km/h, con raffiche fino a 21,2km/h. La probabilità di pioggia è dell’82% con 0.96mm di precipitazioni. L’umidità sale all’82% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Mercoledì 12 Giugno

Durante la notte, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 99%. Le temperature si aggirano intorno ai +17°C, con una percezione di +17,2°C. Il vento soffia da Nord Est a 19,6km/h, con raffiche fino a 32,3km/h. La probabilità di pioggia è dell’91% con 0.49mm di precipitazioni. L’umidità è al 91% e la pressione atmosferica è di 1011hPa.

Durante la mattina, il cielo si presenta con cielo coperto e una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature salgono a +17,6°C, con una percezione di +17,7°C. Il vento soffia da Nord Est a 14,7km/h, con raffiche fino a 20,5km/h. La probabilità di pioggia è del 93% con 0.77mm di precipitazioni. L’umidità si attesta all’84% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 73%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai +21,1°C, con una percezione costante di +21,1°C. Il vento soffia da Nord Est a 13,9km/h, con raffiche fino a 13,6km/h. La probabilità di pioggia è del 71% con 0.1mm di precipitazioni. L’umidità rimane alta al 71% e la pressione atmosferica si mantiene a 1014hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbassano a +18°C, con una percezione di +18°C. Il vento soffia da Nord Est a 11,8km/h, con raffiche fino a 21,2km/h. La probabilità di pioggia è dell’82% con 0.96mm di precipitazioni. L’umidità sale all’82% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Giovedì 13 Giugno

Durante la notte, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si aggirano intorno ai +16°C, con una percezione di +16,2°C. Il vento soffia da Nord Est a 20,6km/h, con raffiche fino a 29km/h. La probabilità di pioggia è del 94% con 2.6mm di precipitazioni. L’umidità è al 94% e la pressione atmosferica è di 1014hPa.

Durante la mattina, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai +15,6°C, con una percezione costante di +15,7°C. Il vento soffia da Nord Est a 21,5km/h, con raffiche fino a 29,4km/h. La probabilità di pioggia è del 95% con 2.28mm di precipitazioni. L’umidità rimane alta al 95% e la pressione atmosferica si mantiene a 1013hPa.

Nel pomeriggio, si prevede pioggia moderata con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si mantengono stabili intorno ai +15,5°C, con una percezione costante di +15,5°C. Il vento soffia da Nord Est a 18km/h, con raffiche fino a 24km/h. La probabilità di pioggia è del 93% con 0.77mm di precipitazioni. L’umidità rimane alta al 93% e la pressione atmosferica si mantiene a 1013hPa.

In serata, si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si abbassano a +16,1°C, con una percezione di +16,1°C. Il vento soffia da Nord Est a 18,1km/h, con raffiche fino a 21,2km/h. La probabilità di pioggia è del 92% con 0.74mm di precipitazioni. L’umidità sale all’92% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

In base alle previsioni meteo per i prossimi giorni a Venezia, si consiglia di prestare attenzione alle precipitazioni e alla variazione delle temperature per pianificare al meglio le attività all’aperto.

