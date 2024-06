Meteo Vibo Valentia, le previsioni per domani lunedì 10 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Lunedì 10 Giugno a Vibo Valentia indicano condizioni generalmente stabili durante la giornata. La mattina e il pomeriggio saranno caratterizzati da nubi sparse, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel corso della giornata. Le temperature si manterranno piuttosto miti, con valori che oscilleranno tra i +22°C e i +26°C. La percezione della temperatura sarà in linea con i valori reali, garantendo un comfort termico piacevole.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa si attesterà intorno al 70%, con una leggera brezza proveniente dall’Ovest – Sud Ovest. Le temperature si aggireranno intorno ai +22°C, ma con una percezione leggermente superiore. L’umidità sarà del 61%, mentre la pressione atmosferica si manterrà stabile sui 1012hPa.

Nel pomeriggio, le nubi si diraderanno, lasciando spazio a un cielo sereno con una copertura nuvolosa intorno all’8%. Le temperature massime saranno di circa +26°C, con una percezione termica simile. Il vento soffierà da Nord – Nord Ovest a una velocità di circa 10-15km/h, garantendo un’aria piacevolmente fresca. L’umidità si attesterà intorno al 50%, mentre la pressione atmosferica sarà stabile sui 1011hPa.

In serata, il cielo si manterrà sereno con una leggera presenza di nubi sparse. Le temperature caleranno leggermente, arrivando a toccare i +19°C. Il vento sarà debole, proveniente da diverse direzioni, e l’umidità si attesterà intorno al 65%. La pressione atmosferica rimarrà stabile sui 1012hPa.

In conclusione, le previsioni del tempo per Lunedì 10 Giugno a Vibo Valentia indicano una giornata piacevole, con temperature miti e condizioni atmosferiche generalmente stabili. Le temperature si manterranno costanti nel corso della giornata, con una leggera diminuzione della copertura nuvolosa nel pomeriggio. Si consiglia di vestirsi in modo adeguato alle temperature e di godersi una giornata all’aria aperta in tutta comodità.

Tutti i dati meteo di Lunedì 10 Giugno a Vibo Valentia

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +20.5° perc. +19.9° Assenti 4.2 S max 5.3 Ostro 51 % 1010 hPa 3 nubi sparse +19.5° perc. +19° Assenti 3.8 SSE max 5.4 Scirocco 57 % 1010 hPa 6 nubi sparse +22° perc. +21.8° Assenti 6.9 OSO max 8.9 Libeccio 61 % 1012 hPa 9 nubi sparse +25.5° perc. +25.4° Assenti 11.5 NO max 12.9 Maestrale 51 % 1012 hPa 12 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 10.3 NO max 15.7 Maestrale 50 % 1011 hPa 15 cielo sereno +25.6° perc. +25.5° Assenti 7.1 NNO max 10.5 Maestrale 48 % 1010 hPa 18 cielo sereno +21° perc. +20.9° Assenti 3.1 NNO max 5.6 Maestrale 66 % 1011 hPa 21 nubi sparse +19.6° perc. +19.4° Assenti 0.9 ESE max 4.1 Scirocco 65 % 1012 hPa Il sole sorge alle ore 05:30 e tramonta alle ore 20:21

