Migranti: Mantovano, ‘hotspot in Albania al via da 1 agosto, cronoprogramma rispettato’

Roma, 28 giu. (Adnkronos) – I due hotspot per migranti frutto del Memorandum Italia-Albania saranno operativi dal primo agosto. Ne dà conferma il sottosegretario di Stato alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, che ha concluso la visita ai siti albanesi di Shengjin e Gjader, “dove proseguono e sono in fase avanzata i lavori – si legge in una nota di Palazzo Chigi -per realizzare i due centri di prima accoglienza e di trattenimento ai fini dell’espulsione dei migranti illegali, frutto del memorandum d’intesa siglato da Italia e Albania il 6 novembre 2023. Il Sottosegretario Mantovano è stato accompagnato dall?ambasciatore italiano a Tirana, Fabrizio Bucci”.

“La visita ha consentito di confermare il pieno rispetto dei tempi previsti e annunciati nella precedente missione albanese del 5 giugno scorso dal presidente del Consiglio Giorgia Meloni e, quindi, l?operatività per il prossimo primo agosto”. Mantovano, dopo aver visitato il centro di prima accoglienza di Shenjin e il centro di permanenza di Gjader, incontrando il personale del Genio militare dell”Aeronautica che sta operando senza sosta, e della Polizia di Stato, ha dichiarato: ?Abbiamo potuto verificare il pieno rispetto del cronoprogramma e la validità di questo innovativo modello di gestione dei flussi migratori illegali, che sta suscitando ampio consenso in sede europea: 15 dei 27 Stati membri dell?Unione ci chiedono infatti di condividere il progetto, al quale stanno guardando con attenzione anche altre nazioni europee, in primis la Germania”.

