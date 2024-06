Migranti: Mauri (Pd), ‘Meloni in Albania inaugura il nulla’

MeteoWeb

Roma, 5 giu (Adnkronos) – “La presidente Meloni va in Albania tre giorni prima del voto delle Europee a inaugurare una cosa che non c’è. E prova pure a nascondere le immagini del nulla che c’è a Gjadër, che per lei sono imbarazzanti. Basterebbe solo questo per dimostrare che l’accordo con l’Albania è solo uno spot elettorale a spese degli italiani e sulla pelle dei migranti. Complimenti Giorgia!”. Lo dice il deputato dem Matteo Mauri, responsabile sicurezza nazionale del Pd ed ex viceministro dell’Interno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.