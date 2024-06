Migranti: Meloni, ‘da attacchi e lotta fango opposizioni danni a Italia’

MeteoWeb

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Nel momento in cui per attaccare il governo italiano si mette in mezzo un partner internazionale, si rischia di fare un danno non al governo ma all’Italia. Se qualcuno che è solidale con l’Italia, al di là del merito dell’accordo, viene inserito in una lotta del fango italiana, il rischio è che in futuro siano meno le nazioni disposte a fare accordi con noi”. Così la premier Giorgia Meloni, in una conferenza stampa con il primo ministro Edi Rama all?hotspot di Shengjin.

