Migranti: Nicita (Pd), ‘accordo con Albania disastroso per Italia’

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – ?Lo spot elettorale della Meloni è disastroso. Soprattutto perché il nostro Paese ha vere emergenze che non vengono minimamente affrontate dal governo. Per esempio nelle Isole, dove sono candidato alle europee, ho visitato luoghi che, con cifre molto minori rispetto a quelle destinate all?Albania, potrebbero garantire il diritto alle cure ad abitanti di Sicilia e Sardegna”. Così Antonio Nicita, candidato Pd alle europee, a L’Aria che Tira su La7.

“Ma la maggioranza, ancora una volta, ha scelto di puntare sulla paura dell?invasione dei migranti per racimolare voti. Di sottrarre a ospedali e scuole 800 milioni di euro per affittare un pezzetto di terra in Albania. Per fare campagna elettorale. Con un accordo che non solo non risponde ai bisogni di cittadine e cittadini italiani, ma che rischia di mettere in difficoltà migranti che già si trovano in condizioni precarie”.

?Noi del Partito Democratico continuiamo a fare campagna elettorale dicendo agli italiani quali sono le nostre priorità: lavoro, sanità, istruzione. Per far passare il messaggio che chi andrà a votare il prossimo 8 e 9 giugno potrà scegliere tra due idee di Europa. Da una parte, l?Europa dei diritti, della solidarietà e dell?innovazione. Dall?altra, quella di chi pensa davvero di poter prendere in giro gli elettori con una ridicola e fantomatica social card e con l?inaugurazione di un costosissimo affitto in Albania?, ha concluso.

