Milano Pride: Azione, ‘Italia indietro, basta ambiguità e fare di più’

Roma, 29 giu. (Adnkronos) – ?Sui diritti bisogna fare di più. Siamo gli unici, nell?Europa Occidentale, a non avere il matrimonio egualitario; secondo la classifica pubblicata da ILGA Europe, occupiamo il 36esimo posto tra i paesi del vecchio continente per la tutela delle persone LGBTQIA+. Persino l?India ha recentemente approvato le nozze gay. È il momento di dire basta ai tentennamenti e alle ambiguità. Per le libertà e per i diritti Azione c?è e continuerà ad esserci nelle piazze e nelle sedi istituzionali?. Lo dichiarano la vicepresidente di Azione e deputata Giulia Pastorella e il segretario regionale lombardo e deputato Fabrizio Benzoni, presenti al Pride di Milano insieme alla dirigenza lombarda, molti degli amministratori lombardi del partito e alle ragazze e ai ragazzi del gruppo under30.

