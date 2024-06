Mo: Biden, ‘Hamas è l’unico ostacolo al cessate il fuoco’

MeteoWeb

Washington, 3 giu. (Adnkronos/Dpa) – L’offerta presente adesso sul tavolo rappresenta la migliore possibilità per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza. Hamas rappresenta l’unico ostacolo. Lo ha detto il presidente americano Joe Biden dopo una telefonata con l’emiro del Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani.

“Il presidente ha confermato la disponibilità di Israele ad andare avanti con i termini che sono stati offerti ad Hamas”, ha affermato la Casa Bianca in una nota. Biden aveva sottolineato che l’offerta era la migliore opportunità possibile per un accordo, “e che il continuo rifiuto di Hamas di rilasciare ostaggi non farebbe altro che prolungare il conflitto e negare sollievo alla popolazione di Gaza”.

Biden ha esortato l’emiro del Qatar a “utilizzare tutte le misure appropriate per garantire l’accettazione dell’accordo da parte di Hamas e ha affermato che Hamas è ora l’unico ostacolo a un cessate il fuoco completo e agli aiuti per la popolazione di Gaza”, scrive ancora la Casa Bianca.

