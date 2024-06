Mo: Conte, ‘genocidio? Chiamatelo come vi pare ma è massacro inaccettabile’

MeteoWeb

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – “Sulla situazione a Gaza il governo dice di essere tutto per la pace, per tutelare le popolazioni ma si è astenuto per ben tre volte, con vigliaccheria, alla risoluzione dell’assemblea delle Nazioni Unite per il cessate il fuoco, per la tregua”. Giusto parlare di genocidio? “Quando si parla di genocidio il pensiero corre sempre allo sterminio sistematico, costruito per anni anche in modo scientifico, degli ebrei da parte del regime nazifascista, dunque accostare questo concetto crea imbarazzo. Chiamatelo come volete, ma è un massacro che si sta realizzando in mesi e mesi”, portato avanti dal “folle governo di Netanyahu, le parole sceglietele voi ma è inaccettabile”. Così il leader del M5S Giuseppe Conte ospite di Mattino 5.

