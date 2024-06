Mo: Guterres, ‘in guardia per uso armi sempre più distruttive’

MeteoWeb

Washington, 7 giu. (Adnkronos/Dpa) – “Antonio Guterres rinnova i suoi appelli alle parti affinché cessino urgentemente il fuoco. Rimane profondamente preoccupato per il fatto che gli scontri a fuoco non solo hanno devastato le comunità vicino alla Linea Blu, ma hanno anche avuto un impatto più profondo sui territori sia del Libano che di Israele, con l’uso di armi sempre più distruttive. Questi scontri a fuoco potrebbero innescare un conflitto più ampio con conseguenze devastanti per la regione”. Lo ha affermato in un comunicato il portavoce del segretario generale dell’Onu, Stéphane Dujarric.

