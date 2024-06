Mo: Idf, ‘indagine approfondita su circostanze morte dei 4 ostaggi’**

MeteoWeb

Tel Aviv, 3 giu. (Adnkronos) – L’esercito israeliano indagherà a fondo sulle circostanze della morte degli ostaggi Chaim Peri, Amiram Cooper, Yoram Metzger e Nadav Popplewell. Lo ha detto il portavoce dell’Idf, il contrammiraglio Daniel Hagari. “Stimiamo che i quattro siano stati uccisi insieme, nella zona di Khan Younis, diversi mesi fa, mentre erano trattenuti dai terroristi di Hamas e mentre le forze dell’IDF operavano nella città”, ha aggiunto Hagari in una conferenza stampa.

?So che sorgeranno domande difficili riguardo alle circostanze della morte? stiamo effettuando indagini approfondite, valutando tutte le possibilità, e presenteremo i risultati il più presto possibile, prima alle famiglie e poi ai pubblico. Presenteremo i risultati in modo trasparente, come abbiamo fatto finora?, ha dichiarato Hagari.

