Mo: lancio razzi di Hezbollah nel nord d’Israele (2)

(Adnkronos) – Il Consiglio regionale dell’Alta Galilea ha riferito che una casa è stata colpita da un razzo in seguito al fuoco proveniente dal Libano, da dove sono stati lanciati circa 40 razzi, metà dei quali intercettati. Non sono state segnalate vittime.

In diverse aree di Safed sono scoppiati incendi che, secondo la polizia, hanno causato danni a diverse case. E’ stata inoltre segnalata un’interruzione di corrente in alcuni quartieri della città.

