Mo: media, ‘oltre 100 razzi in mezz’ora dal Libano nel nord di Israele’

Tel Aviv, 13 giu. (Adnkronos) – Oltre 100 razzi e numerosi droni sono stati lanciati dal Libano nell’arco di 30 minuti questo pomeriggio, attivando le sirene dei raid aerei in varie regioni del nord di Israele. Lo scrive Ynet News.

Secondo il servizio di soccorso sanitario Magen David Adom, due uomini sui vent’anni sono stati leggermente feriti da schegge nella città di Katzrin, sulle alture di Golan. Diversi razzi sono stati intercettati dalle difese aeree mentre altri si sono schiantati nei campi, provocando incendi in diversi punti. Aerei da combattimento dell’aeronautica militare sono entrati in volo per intercettare i droni.

