Mo: Meloni, ‘Israele caduta in trappola fondamentalisti, si sta isolando’

Roma, 5 giu. (Adnkronos) – “Io penso che gli amici di Israele debbano avere il coraggio di dire a Israele che si sta infilando un po’ nella trappola che sembrava disegnata dai fondamentalisti islamici contro Israele: una trappola che puntava all’isolamento dello Stato di Israele. Purtroppo è quello che sta accadendo”. Così la premier Giorgia Meloni al Tg La7.

“Penso che per questo chi crede nella sicurezza di Israele e nel suo diritto, non debba smettere di dire parole chiare. Così come penso che il modo più efficace per costruire una pace in Medio Oriente sia lavorare concretamente, e da ora, alla soluzione di due popoli in due Stati”.

