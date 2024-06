Mo: Unrwa, ‘guerra a Gaza ha causato danni catastrofici all?ambiente’

MeteoWeb

Gaza, 5 giu. (Adnkronos) – In occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi ha evidenziato il danno che l’attacco israeliano ha causato all’ambiente nella Striscia di Gaza. In un post su X, l’Unrwa ha affermato che la guerra ha causato ?danni catastrofici all?ambiente naturale?, da cui i palestinesi dipendono per l?acqua, l?aria pulita, il cibo e i mezzi di sussistenza.

Il ripristino dei servizi ambientali a Gaza richiederà ?decenni? e potrà iniziare solo quando si raggiungerà un cessate il fuoco e la fine della guerra, ha aggiunto l’Unrwa.

