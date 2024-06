Mo: vasti incendi nel Golan a causa dei razzi di Hezbollah

MeteoWeb

Tel Aviv, 3 giu. (Adnkronos) – Oltre 1.000 ettari di terreno sulle alture di Golan sono stati avvolti dalle fiamme durante l’attacco di ieri di Hezbollah. Secondo le stime dell’Autorità israeliana per la natura e i parchi, le raffiche di razzi su Katzrin hanno provocato vasti incendi soprattutto nei percorsi turistici, tanto ci vorranno diversi anni prima le aree siano rimboscate.

Sharon Levy, direttrice della regione delle alture di Golan presso l’Autorità per la natura e i parchi -riporta Ynet News – ha affermato che l’incendio ha causato danni significativi alla riserva naturale della foresta di Yehudiya e anche nell’area del torrente Zavitan. “Si tratta di un danno significativo, non di un piccolo incendio. Ci vogliono anni perché la natura si riprenda, con alberi e animali colpiti”.

Gli incendi sono scoppiati ieri dopo i lanci di Hezbollah intorno a mezzogiorno verso Katzrin, la più grande città delle alture di Golan. Quindici squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato per ore per ottenere il controllo delle fiamme, con sei aerei antincendio. Domenica sono scoppiati ulteriori incendi anche a Kiryat Shemona.

