Morte Singh: Paglia, ‘necessario ribellarsi a schiavitù’

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “Questo è un Paese in cui per avere un permesso di soggiorno devi essere la vedova di un lavoratore assassinato. Questo è un Paese in cui 200mila lavoratori in schiavitù possono essere chiamati invisibili, quando invece è la politica a fingersi cieca”. Lo scrive su Facebook il responsabile economia di Sinistra italiana Giovanni Paglia.

“Questo è un Paese -aggiunge- in cui la pena media reale per chi causa infortuni mortali varia da 3 a 6 mesi, meno di un furto di caramelle. Arrivati a questo punto forse questo è un Paese in cui è necessario ribellarsi”.

