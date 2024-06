Nuoto: Europei, Paltrinieri oro nella 10 km

MeteoWeb

Belgrado, 12 giu. (Adnkronos) – Il campione del nuoto azzurro Gregorio Paltrinieri ha vinto la medaglia d’oro nella 10 maschile di fondo agli Europei di nuoto di Belgrado, portando la terza medaglia, la più preziosa, alla spedizione azzurra nella dieci chilometri europea, nella giornata inaugurale del nuoto in acque libere all’Ada Ciganlija, un’isola del fiume Sava, trasformata in penisola, che sorge all’interno della città. Paltrinieri si è imposto in un?ora 49?19?6 davanti al vincitore di Golfo Aranci e argento iridato Marc-Antoine Olivier e all’ungherese David Betlehem. L’altro azzurro Domenico Acerenza ha chiuso quarto in un’ora 49’19″2 e quinto Dario Veranin un’ora 49’41”5.

