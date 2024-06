Ondata di caldo sull’Italia, oggi bollino arancione a Perugia e Roma

MeteoWeb

Roma, 17 giu. (Adnkronos Salute) – L’anticiclone africano Minosse sta per travolgere l’Italia con temperature record su quasi tutto il Nord, il Centro e il Sud. Oggi, 18 giugno, è previsto bollino giallo (allerta 1) in 11 delle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. Due, invece, le città in arancione: Roma e Perugia.

Sono Ancora, Bologna, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Pescara, Rieti e Viterbo. Mentre sarà bollino arancione (allerta 2, quindi condizioni meteorologiche che comportano un rischio per la salute della popolazione, in particolare per anziani e bambini) a Perugia e Roma.

Mercoledì la situazione del caldo peggiora. Saranno 10 le città da bollino arancione: Ancona, Bologna, Campobasso, Frosinone, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo.

Le massime di oggi, come spiegano gli esperti , si porteranno fino a 38°C in Sicilia e Sardegna (non escluse però punte di 41°C locali, come a Perfugas e Mara nel sassarese), 36°C a Benevento e Foggia ma, per la prima volta nel 2024, anche 34°C a Roma, Firenze e Frosinone.

Il primo picco del caldo sarà quindi raggiunto tra mercoledì e giovedì con valori estremi, eccezionali: Benevento e Foggia 40°C, Matera e Potenza (a 800 metri) 38°C, Catania sarà bollente con 37°C all’ombra come Firenze, Arezzo, Roma, Terni e Forlì. Localmente, sulle isole Maggiori non si escludono punte di 42-43°C.

Un’ondata di calore che potrebbe essere molto lunga, al Nord almeno fino al solstizio d’estate, quest?anno il solstizio avverrà giovedì 20 giugno alle ore 22.50, mentre al Centro-Sud ben oltre questa data astronomica, forse anche a oltranza.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.