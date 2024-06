Open Arms: Palermo, Procura chiede deposizione alto rappresentante Ue Josep Borrell**

MeteoWeb

Palermo, 14 giu. (Adnkronos) – La Procura di Palermo chiede la deposizione nel processo Open Arms dell’ex ministro degli Esteri spagnolo Josep Borrell, oggi Alto rappresentante dell’Unione europea per gli Affari esteri e la politica di sicurezza. La richiesta, già annunciata nella scorsa udienza, è stata formalizzata oggi in apertura dell’udienza del processo che vede imputato il ministro Matteo Salvini, per sequestro di persona e rifiuto di atti d’ufficio, dal Procuratore aggiunto Marzia Sabella.

“A seguito della deposizione del teste Moavero lo scorso 17 marzo – dice Sabella – chiediamo di sentire Josep Borrell, è una richiesta che motiviamo come teste di riferimento riguardo a interlocuzioni che il ministro degli Esteri spagnolo avrebbe avuto con il ministro degli Esteri italiano, come riferito dallo stesso Moavero il 17 maggio scorso”. Il magistrato aggiunge: “Riferiva di quanto rappresentato da Borrell sulla possibilità del rilascio del Pos alla Open arms dello Stato spagnolo come Stato di bandiera”.

