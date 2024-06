Pmi, Berselli (Bper Banca): “Vogliamo affiancare le aziende nel percorso verso la sostenibilità”

MeteoWeb

Roma, 12 giu. (Adnkronos) – ?Vogliamo infatti affiancare le aziende offrendo la nostra consulenza specializzata, prodotti e servizi adeguati, ma anche creando momenti di approfondimento come quello di oggi, dove è possibile mettere a confronto il punto di vista di banca, imprese e istituzioni”. Così Cristian Berselli, direttore regionale Emilia Ovest di Bper Banca, in occasione dell?evento ?Le Pmi verso il successo sostenibile – La centralità delle metriche Esg e gli standard europei (Esrs)?, organizzato da Rtz Advisory, Bper Banca, Confindustria Emilia e il dipartimento di Scienze aziendali dell?università di Bologna.

“La dimensione e l’importanza che il Gruppo Bper ha assunto nel panorama nazionale ? ha proseguito berselli ? ci ha dato la possibilità di investire con decisione in ambito Esg. Oggi abbiamo al nostro interno due divisioni specializzate: Esg Strategy e una struttura di Corporate lending che ci consentono di dialogare con competenza con il mondo delle imprese e di fornire loro un supporto a 360 gradi?.

L’input per le aziende, sia grandi che piccole, è di stare al passo con i tempi. ?Devo dire che questo è un territorio dove le aziende rispondono in maniera puntuale, veloce, con una grandissima capacità di messa a terra e di recepimento del cambiamento in atto? ha osservato Berselli, aggiungendo: ?Il mondo va in questa direzione e noi qui abbiamo delle eccellenze che non sono eccellenze del territorio ma del mondo e quindi risulta anche più facile dialogare su tematiche Esg non solo con il tessuto imprenditoriale ma anche con tutte quelle realtà che anima il territorio?, ha concluso.

