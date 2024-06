Pnrr: Lupi, ‘chi ha scommesso su fallimento Italia ha perso’

MeteoWeb

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – ?Il primato italiano nell?Unione europea per obiettivi raggiunti sul Pnrr certifica lo straordinario lavoro del Governo, di Giorgia Meloni e Raffaele Fitto in particolare. Chi aveva scommesso sul fallimento dell?Italia ha perso”. Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi.

“Ora -aggiunge- è fondamentale supportare al meglio il lavoro del Governo sulla messa a terra: mettiamo da parte ogni polemica e remiamo tutti nella stessa direzione perché abbiamo la responsabilità di realizzare i progetti e le opere strategiche per costruire l’Italia del futuro?.

