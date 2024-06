Povertà: Braga, ‘social card regalo elettorale ma da settembre’

MeteoWeb

Roma, 6 giu. (Adnkronos) – “Nell?attesa dell?esame di giugno, il governo rinvia tutto a settembre: dai centri immigrati in Albania ? promessi per maggio e ancora in cantiere ? alla social card per i redditi più bassi, tutto in funzione dell?appuntamento elettorale. Un contributo minimo e per una platea molto ridotta viene anche posticipato. Si regala un caffè al giorno e tornano in mente altri regali elettorali, dalla scarpa al pacco di pasta. Erano gesti indegni allora e lo rimangono ancora oggi”. Così Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera dei Deputati.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.