Pratolongo (Heineken Italia): “Noi in prima linea su risparmio dell’acqua, nostri obiettivi ambiziosi”

Roma, 6 giu. – (Adnkronos) – ?Heineken è un?azienda molto impegnata sia nel risparmio dell?acqua, sia nella riduzione di emissioni in atmosfera. Gli obiettivi sono molto ambiziosi: a livello italiano dal 2010 i consumi dell?acqua in tutti i nostri birrifici sono stati ridotti di oltre la metà e negli ultimi anni (tra il 2020 e il 2023) sono stati ottenuti dei risultati molto importanti perché Heineken Italia nel nostro panorama europeo è quella che ha accelerato di più in Ue. L?obiettivo è quello di arrivare sotto i 3 ettolitri litri di acqua risparmiata entro il 2030?. Così Alfredo Pratolongo, direttore Comunicazione e Affari Istituzionali di Heineken Italia, a margine dell?evento ?Water Management nell?agroindustria?, in corso alla Sala della Protomoteca in Campidoglio, aperto dai saluti del sindaco Roberto Gualtieri.

