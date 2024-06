Previsioni Meteo Aci Catena: il bollettino per domani martedì 25 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 25 Giugno ad Aci Catena prevedono condizioni variabili durante la giornata. Al mattino, si avrà cielo coperto con probabilità di piogge leggere, mentre nel pomeriggio e sera il cielo si presenterà sereno.

Durante la notte a Aci Catena, si avranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 47%. Le temperature si attesteranno intorno ai +22,9°C, con una leggera brezza proveniente da Sud a una velocità di 7,1km/h.

Nel corso della mattina, la copertura nuvolosa aumenterà fino al 100% con cielo coperto e temperature che oscilleranno tra i +23,2°C e i +26,2°C. La brezza leggera proveniente da Sud Est soffierà a una velocità di 16,5km/h.

Nel pomeriggio, il cielo si schiarirà completamente, con una copertura nuvolosa pari allo 0%. Le temperature massime saranno di circa +27,7°C, con una brezza vivace proveniente da Est – Sud Est a una velocità di 20,8km/h.

In serata, le condizioni rimarranno stabili con cielo sereno e temperature che si manterranno intorno ai +23,1°C. La brezza leggera proveniente da Nord – Nord Est soffierà a una velocità di 13,6km/h.

In conclusione, Martedì 25 Giugno ad Aci Catena si prevedono condizioni meteo variabili con piogge leggere al mattino seguite da schiarite nel pomeriggio e sereno in serata. Si consiglia di prestare attenzione alle variazioni del tempo e di consultare aggiornamenti meteo per eventuali cambiamenti nelle previsioni.

Tutti i dati meteo di Martedì 25 Giugno a Aci Catena

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +22.9° perc. +23° Assenti 7.1 S max 12.2 Ostro 67 % 1013 hPa 3 cielo coperto +22.8° perc. +22.9° prob. 6 % 7.5 ONO max 10.4 Maestrale 68 % 1012 hPa 6 pioggia leggera +23.8° perc. +23.9° 0.11 mm 8.6 NE max 16.6 Grecale 62 % 1012 hPa 9 nubi sparse +26.2° perc. +26.2° Assenti 8.6 SE max 16.5 Scirocco 56 % 1012 hPa 12 nubi sparse +27.7° perc. +27.9° Assenti 9.8 ESE max 19.9 Scirocco 47 % 1012 hPa 15 cielo sereno +27.2° perc. +27.5° Assenti 11.6 E max 19.7 Levante 49 % 1011 hPa 18 cielo sereno +24.5° perc. +24.7° Assenti 9.3 ENE max 14 Grecale 63 % 1011 hPa 21 cielo sereno +23.3° perc. +23.3° Assenti 6.9 NNE max 14 Grecale 65 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 20:24

