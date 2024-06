Previsioni Meteo Acireale: tutti i dettagli per il weekend 28 – 30 Giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Acireale indicano un fine settimana all’insegna del bel tempo. Cieli sereni e temperature gradevoli caratterizzeranno Sabato e Domenica, permettendo di godersi appieno le giornate all’aria aperta. Le condizioni meteo ideali renderanno possibile svolgere varie attività, che sia rilassarsi al mare o fare escursioni in montagna. Ventilazione leggera o moderata e umidità contenuta accompagneranno un weekend perfetto per chiunque voglia trascorrere del tempo all’aperto.

Venerdì 28 Giugno

Notte

Durante la notte a Acireale, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno intorno ai 23°C, con una percezione di 22,9°C. Il vento soffierà a 4,4km/h provenendo da Ovest – Nord Ovest, con raffiche leggere fino a 5,3km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica si attesterà sui 1014hPa.

Mattina

La mattina di Venerdì ad Acireale il cielo rimarrà sereno, senza nuvole all’orizzonte. Le temperature saliranno fino a 28,4°C, con una percezione di 28,2°C. Il vento aumenterà leggermente, raggiungendo i 7,1km/h provenienti da Est – Sud Est, con raffiche fino a 10,9km/h. L’umidità si manterrà al 43% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Venerdì, il cielo resterà sereno su Acireale. Le temperature massime saranno di 29,5°C, con una percezione di 29,3°C. Il vento soffierà da Est a 9,4km/h, con raffiche fino a 18,2km/h. L’umidità salirà leggermente al 42%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno e senza nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 24°C, con una percezione di 24°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Nord – Nord Ovest a 4,9km/h, con raffiche fino a 7,1km/h. L’umidità sarà del 57% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Sabato 29 Giugno

Notte

Durante la notte tra Venerdì e Sabato ad Acireale, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 24°C, con una percezione di 23,9°C. Il vento soffierà da Ovest a 5,8km/h, con raffiche leggere fino a 7,7km/h. L’umidità sarà del 56% e la pressione atmosferica si manterrà a 1016hPa.

Mattina

Sabato mattina, il cielo sarà sereno su Acireale. Le temperature saliranno fino a 28,9°C, con una percezione di 29°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Est – Sud Est a 6,9km/h, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità si manterrà al 45% e la pressione atmosferica a 1016hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Sabato, il cielo resterà sereno su Acireale. Le temperature massime saranno di 30,2°C, con una percezione di 30,5°C. Il vento soffierà da Est – Sud Est a 9,9km/h, con raffiche fino a 15,1km/h. L’umidità salirà al 45%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno e senza nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 25,3°C, con una percezione di 25,3°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Ovest a 4,9km/h, con raffiche fino a 6km/h. L’umidità sarà del 52% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Domenica 30 Giugno

Notte

Durante la notte tra Sabato e Domenica ad Acireale, il cielo sarà sereno con una copertura nuvolosa del 0%. Le temperature si manterranno stabili intorno ai 25,3°C, con una percezione di 25,2°C. Il vento soffierà da Ovest a 6,7km/h, con raffiche leggere fino a 8,8km/h. L’umidità sarà del 50% e la pressione atmosferica si manterrà a 1014hPa.

Mattina

Domenica mattina, il cielo sarà sereno su Acireale. Le temperature saliranno fino a 30°C, con una percezione di 29,9°C. Il vento sarà leggero, proveniente da Sud Est a 4,9km/h, con raffiche fino a 6,3km/h. L’umidità si manterrà al 42% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Pomeriggio

Nel pomeriggio di Domenica, il cielo resterà sereno su Acireale. Le temperature massime saranno di 30,2°C, con una percezione di 31,1°C. Il vento soffierà da Sud – Sud Est a 11,2km/h, con raffiche fino a 21,3km/h. L’umidità salirà al 48%, mentre la pressione atmosferica si manterrà a 1013hPa.

Sera

In serata, il cielo sarà sereno e senza nuvole. Le temperature si attesteranno intorno ai 27,3°C, con una percezione di 27,5°C. Il vento sarà moderato, proveniente da Ovest – Sud Ovest a 12,4km/h, con raffiche fino a 15,9km/h. L’umidità sarà del 47% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Conclusioni

Il fine settimana ad Acireale si prospetta all’insegna del bel tempo, con cieli sereni e temperature gradevoli. Le condizioni meteo ideali renderanno possibile godersi appieno le giornate di Sabato e Domenica all’aria aperta. Sia per chi desidera rilassarsi al mare che per chi preferisce fare escursioni in montagna, il fine settimana si preannuncia perfetto per ogni attività all’aperto.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.