Previsioni Meteo Alessandria: tutti i dettagli per la prossima settimana 24 – 27 Giugno

MeteoWeb

Lunedì 24 Giugno, ad Alessandria si prevedono nubi sparse durante la notte con una copertura nuvolosa dell’84%. Le temperature si manterranno intorno ai +13,6°C. La mattina è attesa pioggia leggera con umidità all’84%. Nel pomeriggio, pioggia leggera e copertura nuvolosa al 100%. In serata, nubi sparse e temperatura intorno ai +17,8°C.

Martedì 25 Giugno, pioggia leggera durante la notte con copertura nuvolosa dell’87%. Mattina piovosa e nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, cielo coperto con temperature intorno ai +22,4°C. In serata, nubi sparse e temperatura intorno ai +23,6°C.

Mercoledì 26 Giugno, cielo coperto durante la notte e mattina con copertura nuvolosa al 100%. Nel pomeriggio, cielo coperto e possibili precipitazioni. In serata, pioggia leggera e copertura nuvolosa del 93%.

Giovedì 27 Giugno, notte con poche nuvole e copertura nuvolosa al 15%. Mattina con nubi sparse al 65%. Nel pomeriggio, nubi sparse e copertura nuvolosa al 36%. In serata, nubi sparse con copertura nuvolosa al 27%. Consigliato avere un ombrello per le piogge previste.

Lunedì 24 Giugno

Notte: Durante la notte ad Alessandria ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa dell’84%. La temperatura si attesterà sui +13,6°C, con una percezione di +13,4°C. Il vento soffierà a 5,2km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 5,5km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1015hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 76%. Le temperature saranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di +16,3°C. Il vento sarà a 4,6km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 5,3km/h. Possibili precipitazioni di 0.1mm con umidità all’84%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +17,4°C, con una percezione di +17,6°C. Il vento soffierà a 10,2km/h proveniente da Nord Ovest, con raffiche fino a 13,5km/h. Possibili precipitazioni di 0.24mm con umidità al 94%.

Sera: In serata ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 60%. Le temperature si abbasseranno intorno ai +17,8°C, con una percezione di +18°C. Il vento sarà a 6,2km/h proveniente da Sud Ovest, con raffiche fino a 7,6km/h. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1014hPa.

Martedì 25 Giugno

Notte: Durante la notte ad Alessandria ci saranno pioggia leggera con una copertura nuvolosa dell’87%. La temperatura si attesterà sui +16°C, con una percezione di +16,2°C. Il vento soffierà a 4,3km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 4,9km/h. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1013hPa.

Mattina: La mattina si prevede pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +17°C, con una percezione di +17,2°C. Il vento sarà a 7,2km/h proveniente da Ovest – Nord Ovest, con raffiche fino a 12,2km/h. Possibili precipitazioni di 0.84mm con umidità al 94%.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 97%. Le temperature si manterranno intorno ai +22,4°C, con una percezione di +22,7°C. Il vento soffierà a 3,1km/h proveniente da Ovest, con raffiche fino a 4,4km/h. Possibili precipitazioni con umidità al 76%.

Sera: In serata ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 38%. Le temperature si abbasseranno intorno ai +23,6°C, con una percezione di +23,9°C. Il vento sarà a 2,2km/h proveniente da Est, con raffiche fino a 4,7km/h. L’umidità sarà al 70% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Mercoledì 26 Giugno

Notte: Durante la notte ad Alessandria ci saranno cielo coperto con una copertura nuvolosa del 94%. La temperatura si attesterà sui +16,4°C, con una percezione di +16,6°C. Il vento soffierà a 2km/h proveniente da Ovest – Sud Ovest. L’umidità sarà al 95% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevede cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature saranno intorno ai +18°C, con una percezione di +18,2°C. Il vento sarà a 2,9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest. L’umidità sarà all’91% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da cielo coperto con una copertura nuvolosa del 100%. Le temperature si manterranno intorno ai +25,4°C, con una percezione di +25,7°C. Il vento soffierà a 4,7km/h proveniente da Sud Est, con raffiche fino a 6,4km/h. Possibili precipitazioni con umidità al 63%.

Sera: In serata ci saranno pioggia leggera con una copertura nuvolosa del 93%. Le temperature si abbasseranno intorno ai +25,7°C, con una percezione di +25,9°C. Il vento sarà a 5,4km/h proveniente da Sud – Sud Est, con raffiche fino a 7,9km/h. Possibili precipitazioni di 0.2mm con umidità al 62%.

Giovedì 27 Giugno

Notte: Durante la notte ad Alessandria ci saranno poche nuvole con una copertura nuvolosa del 15%. La temperatura si attesterà sui +16,5°C, con una percezione di +16,6°C. Il vento soffierà a 9km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 11,6km/h. L’umidità sarà al 91% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Mattina: La mattina si prevedono nubi sparse con una copertura nuvolosa del 65%. Le temperature saranno intorno ai +16,4°C, con una percezione di +16,5°C. Il vento sarà a 8,5km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 10,1km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1011hPa.

Pomeriggio: Nel pomeriggio il meteo sarà caratterizzato da nubi sparse con una copertura nuvolosa del 36%. Le temperature si manterranno intorno ai +16,3°C, con una percezione di +16,4°C. Il vento soffierà a 8,4km/h proveniente da Sud – Sud Ovest, con raffiche fino a 10km/h. L’umidità sarà al 92% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

Sera: In serata ci saranno nubi sparse con una copertura nuvolosa del 27%. Le temperature si abbasseranno intorno ai +16,2°C, con una percezione di +16,3°C. Il vento sarà a 6,6km/h proveniente da Sud, con raffiche fino a 7,2km/h. L’umidità sarà al 93% e la pressione atmosferica a 1012hPa.

In base alle previsioni meteo per Alessandria, si consiglia di tenere a portata di mano un ombrello nei prossimi giorni per far fronte alle piogge previste. Restate aggiornati sulle eventuali variazioni del meteo consultando fonti ufficiali.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.