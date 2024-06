Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani domenica 9 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Domenica 9 Giugno ad Aosta prevedono condizioni atmosferiche instabili con piogge intermittenti durante l’intera giornata. La copertura nuvolosa sarà del 100% per gran parte della giornata, con temperature che si manterranno fresche.

Durante la notte, a partire dalle 00:00, si registreranno piogge leggere con una temperatura di +18,3°C e una leggera brezza proveniente da Nord. Le precipitazioni continueranno ad intensificarsi durante le prime ore del mattino, con piogge leggere che accompagneranno il risveglio della città.

Nel corso della mattina, le piogge leggere persistono con temperature in aumento fino a +21,9°C alle 09:00. Il vento soffierà da Est con intensità variabile, portando una sensazione di umidità che si manterrà intorno all’81%.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica si aggraverà con piogge moderate che continueranno a interessare la zona. Le temperature massime saranno di +24,1°C alle 11:00, ma scenderanno gradualmente nel corso del pomeriggio.

In serata, la pioggia diventerà più intensa, con precipitazioni che potrebbero essere anche forti. Le temperature si abbasseranno fino a +15,5°C alle 21:00, con venti che ruoteranno da Nord Ovest a Ovest.

In conclusione, Domenica 9 Giugno ad Aosta sarà caratterizzata da un clima instabile con piogge persistenti e temperature fresche. Si consiglia di prestare attenzione alle condizioni meteorologiche in costante evoluzione e di attrezzarsi di conseguenza per affrontare una giornata umida e piovosa.

Tutti i dati meteo di Domenica 9 Giugno a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 pioggia leggera +18.3° perc. +18.6° 0.39 mm 1.3 N max 2.6 Tramontana 93 % 1012 hPa 3 pioggia leggera +18° perc. +18.3° 0.44 mm 0.5 E max 3.1 Levante 94 % 1011 hPa 6 pioggia leggera +18.7° perc. +19° 0.27 mm 3 E max 5.9 Levante 94 % 1010 hPa 9 pioggia leggera +21.9° perc. +22.2° 0.46 mm 8.4 E max 11 Levante 81 % 1008 hPa 12 pioggia moderata +23.5° perc. +23.8° 1.71 mm 14 ESE max 14.4 Scirocco 72 % 1007 hPa 15 pioggia moderata +20.4° perc. +20.7° 2.78 mm 10.5 SSE max 11.7 Scirocco 84 % 1007 hPa 18 pioggia moderata +18.5° perc. +18.8° 2.76 mm 4.5 NO max 8.7 Maestrale 89 % 1008 hPa 21 pioggia moderata +15.5° perc. +15.5° 1.68 mm 2.7 NO max 4.5 Maestrale 94 % 1011 hPa Il sole sorge alle ore 05:40 e tramonta alle ore 21:20

