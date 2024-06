Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani martedì 18 giugno

MeteoWeb

Le previsioni meteo per Martedì 18 Giugno ad Aosta indicano una giornata caratterizzata da condizioni variabili. Al mattino, il cielo sarà coperto con una copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 99%. Le temperature si manterranno intorno ai +17°C, con una leggera brezza proveniente da Est – Sud Est.

Nel corso della mattinata, la copertura nuvolosa rimarrà elevata, con temperature in lieve aumento fino a raggiungere i +24°C verso le ore centrali. Il vento sarà sempre proveniente da Est – Nord Est, con intensità che si attesterà intorno ai 7km/h.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica tenderà a peggiorare con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà del 100%, con una temperatura massima di +27°C. Il vento aumenterà leggermente di intensità, arrivando a toccare i 12.7km/h da Est – Sud Est.

In serata, le piogge leggere continueranno a interessare la zona, con una diminuzione della copertura nuvolosa che si attesterà intorno al 82%. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +18°C, con una brezza leggera proveniente da Est.

In conclusione, Martedì 18 Giugno ad Aosta sarà caratterizzato da cielo coperto al mattino, piogge leggere nel pomeriggio e nubi sparse in serata. Le temperature si manterranno su valori gradevoli, con un’umidità che oscillerà tra il 50% e il 94%. È consigliabile prestare attenzione alle precipitazioni nel corso della giornata e munirsi di un ombrello per affrontare eventuali rovesci.

V (km/h) Umidità Pressione 0 cielo coperto +17.3° perc. +17.5° prob. 6 % 1.4 E max 2.9 Levante 94 % 1021 hPa 3 cielo coperto +17.4° perc. +17.6° Assenti 1.3 E max 2.3 Levante 91 % 1020 hPa 6 cielo coperto +18.6° perc. +18.7° Assenti 3.1 ENE max 5.7 Grecale 84 % 1021 hPa 9 cielo coperto +22.6° perc. +22.6° prob. 9 % 6.2 ENE max 7.7 Grecale 64 % 1020 hPa 12 cielo coperto +27° perc. +27.3° prob. 9 % 9.6 E max 7.1 Levante 48 % 1018 hPa 15 pioggia leggera +26° perc. +26° 0.14 mm 13.6 ESE max 11.4 Scirocco 60 % 1018 hPa 18 pioggia leggera +22.2° perc. +22.6° 0.15 mm 9.7 ESE max 12.9 Scirocco 81 % 1019 hPa 21 nubi sparse +19.4° perc. +19.7° prob. 3 % 5.6 E max 9.1 Levante 89 % 1021 hPa Il sole sorge alle ore 05:41 e tramonta alle ore 21:24

