Previsioni Meteo Aosta: il bollettino per domani sabato 22 giugno

MeteoWeb

Sabato 22 Giugno a Aosta si prospetta una giornata con condizioni meteo variabili. Le prime ore della mattina saranno caratterizzate da cielo sereno con una leggera presenza di nubi sparse. La temperatura si attesterà intorno ai +14°C con una leggera brezza proveniente da Ovest – Nord Ovest.

Durante la mattina, la copertura nuvolosa aumenterà, portando ad un cielo coperto con una percentuale che varierà tra il 91% e il 96%. Le temperature saliranno gradualmente fino a raggiungere i +22°C intorno alle ore 09:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest contribuirà a mantenere una sensazione di fresco.

Nel pomeriggio, la situazione meteorologica peggiorerà con l’arrivo di piogge leggere. La probabilità di precipitazioni sarà alta, con valori intorno al 93%. Le temperature si manterranno intorno ai +23°C, ma la percezione sarà leggermente inferiore a causa delle piogge.

In serata, le piogge diminuiranno di intensità, lasciando spazio a nubi sparse e poche nuvole. Le temperature caleranno gradualmente fino a raggiungere i +15°C intorno alle ore 21:00. La brezza leggera proveniente da Ovest – Nord Ovest sarà ancora presente, ma con una diminuzione dell’intensità.

In conclusione, le previsioni meteo per Sabato 22 Giugno a Aosta indicano una giornata instabile, con piogge leggere nel corso del pomeriggio. È consigliabile prestare attenzione alle variazioni climatiche e munirsi di un ombrello in caso di pioggia. Per i prossimi giorni, è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con un ritorno al sole e temperature più miti.

Tutti i dati meteo di Sabato 22 Giugno a Aosta

Temperature (C°)

T (C°) Precipitazioni

Prec. Vento (km/h)

V (km/h) Umidità Pressione 0 nubi sparse +14.2° perc. +14° prob. 75 % 8.8 ONO max 8 Maestrale 89 % 1019 hPa 3 cielo sereno +13.3° perc. +13° Assenti 9 ONO max 9.5 Maestrale 89 % 1018 hPa 6 poche nuvole +17.2° perc. +17° Assenti 7.7 ONO max 11.2 Maestrale 78 % 1017 hPa 9 cielo coperto +22° perc. +21.6° prob. 3 % 7.9 ONO max 9.6 Maestrale 55 % 1014 hPa 12 pioggia leggera +22° perc. +21.7° 0.55 mm 17.4 O max 15.6 Ponente 56 % 1013 hPa 15 nubi sparse +22.8° perc. +22.4° prob. 70 % 11.5 ONO max 15 Maestrale 49 % 1012 hPa 18 nubi sparse +20.3° perc. +20° prob. 86 % 10.9 ONO max 14.8 Maestrale 61 % 1012 hPa 21 nubi sparse +15° perc. +14.6° prob. 61 % 10.3 ONO max 13.3 Maestrale 81 % 1014 hPa Il sole sorge alle ore 05:42 e tramonta alle ore 21:24

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.